Giro 2020: Liveblog – Sleept Hindley of Hart de eindzege binnen in de slottijdrit? zondag 25 oktober 2020 om 13:10

De Giro d’Italia 2020 gaat beslist worden op de slotdag naar Milaan. Geen champagnerit, geen lachende fotomomenten tijdens de etappe, maar een tijdrit van ruim 15 kilometer op het scherpst van de snede. Wint Filippo Ganna ook de laatste tijdrit? Maar de hamvraag: pakt Jai Hindley of Tao Geoghegan Hart de eindzege? Mis niets in ons liveblog!

Het startpodium staat in Cernusco sul Naviglio, een plaatsje ten oosten van Milaan. Het gaat over rechte, brede en goed geasfalteerde wegen naar het buitengebied en centrum van Milaan. Op de Via Padova worden de enige tussentijden opgemeten. Van hieruit is het nog een negental kilometer naar de finish, over onder meer de Piazza Cinque Giornate en de Palazzo Reale naar het fraaie Piazza del Duomo.

Jon Dibben is om 13.40 uur de eerste starter. Topfavoriet voor de ritzege, wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, begint om 14.52 uur aan zijn chrono. De favorieten rollen net na 16.00 uur van het startpodium. Dit zijn alle starttijden.

Start eerste renner: 13.40 uur in Cernusco sul Naviglio

Finish laatste renner: rond 16.30 uur in Milaan

Afstand: 15,7 kilometer

Starttijden: Klik hier

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Links

Voorbeschouwing etappe 21

Starttijden

Deelnemerslijst Giro d’Italia 2020