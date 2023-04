Brabantse Pijl 2023: Liveblog – Opening van de heuvelklassiekers woensdag 12 april 2023 om 09:00

Huidige Kopgroep

Vandaag staat de Brabantse Pijl op het programma. Traditiegetrouw is deze klassieker de overgang van de kasseienstroken naar de heuvels. In de Ardennen zullen de renners 25 hellingen voorgeschoteld krijgen. In Overijse zal uitgemaakt worden, wie de opvolgers zijn van Magnus Sheffield en Demi Vollering.

De Brabantse Pijl begint voor de mannen traditiegetrouw in Leuven. Via onder meer Korbeek-Dijle en Sint-Agatha-Rode rijden de renners richting de eerste hindernis van de dag, de Alsemberg. Vlak daarna volgen de Sollenberg, Bruine Put, Eigenbrakelsesteenweg en de Rue de Nivelles. Hierna komt een vlakker stuk dat doorgaat tot aan de Rue François Dubois (0,9 km aan 3,9%).

Na deze korte beklimming komen de renners op de lokale ronde. Deze wordt gekenmerkt door kasseien van onder andere de Holstheide (1 km aan 5%) en de Moskesstraat (0,5 km aan 7%) en de beroemde S-bocht beklimming (1,3 km aan 3,7%) op de Brusselsesteenweg (1,5 km aan 3,6%). Na de eerste passage aan de finish volgen nog drie lokale rondes in en rond Overijse.

De vrouwen rijden dezelfde finale als de mannen en finishen eerder op de dag. De verwachting is dat de vrouwen rond 14.15 uur zullen finishen. De finishtijd van de mannen word verwacht rond 17.30 uur.

Mis niets van de Brabantse Pijl 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Lees ook: Voorbeschouwing: Brabantse Pijl 2023 – Grote kans voor mannen van tweede rij

Vrouwen

Officiële start: 10.50 uur

Finish: rond 14.15 uur

Afstand: 141,2 kilometer

Mannen

Officiële start: 12.35 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 205,1 kilometer