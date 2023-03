Bespreek hier live Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Ronde van Drenthe en de Dorpenomloop zondag 12 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag zijn Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico toe aan de slotdag. Dat belooft vooral in Frankrijk spektakel, want in Italië is er een sprintersrit. Daarnaast staan de Ronde van Drenthe en de Dorpenomloop Rucphen op het programma.



Parijs-Nice eindigt met de vertrouwde aankomst op de Promenade des Anglais in Nice. Eerst wacht een korte, maar serieuze etappe door het achterland met beklimmingen van Côte de Levens, Côte de Châteauneuf, Côte de Berre-les-Alpes, Côte de Peille en de steile kant van de Col d’Èze (6 km aan 7,6%). Na 118 kilometer is de finish rond 14.45 uur.

De strijd is gestreden, de eindwinnaar van Tirreno-Adriatico is normaal gesproken bekend. De slotetappe gaat langs de Adriatische kust van en naar San Benedetto del Tronto. Dit jaar wacht de renners weer geen individuele tijdrit, maar een relatief vlakke rit in lijn. Rond 16.30 uur kennen we de winnaar.

Na de vrouwenwedstrijd van gisteren, wacht vandaag de Ronde van Drenthe voor mannen. Tussen Emmen en Hoogeveen rijden de renners bijna 192 kilometer en passeren ze vier keer de VAM-berg. De start is vroeg en de finish daardoor ook, al even na 15.00 uur. De Dorpenomloop Rucphen eindigt rond 16.00 uur.

