Bespreek hier live Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Drenthe zaterdag 11 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

In Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico staan vandaag ontzettend lastige etappes op het programma, met een aankomst bergop in Frankijk en een Tappa dei Muri in Italië. De vrouwen zijn in Nederland voor de Ronde van Drenthe, onderdeel van de Women’s World Tour.



De koninginnenrit van Parijs-Nice voert de renners naar de top van de Col de la Couillole, op 1.678 meter hoogte. Het is 15,7 kilometer klimmen aan 7,1% procent om daar te komen. Zware kost. De aanloop is niet bijzonder zwaar. De finale is vroeger dan de afgelopen week: tussen 14.40 en 15.05 uur.

Wie na de koninginnenrit op zijn lauweren wil rusten, komt bedrogen uit in Tirreno-Adriatico. De zesde etappe van en naar Osimo is namelijk loodzwaar. In deze Tappa dei Muri volgen de steile klimmetjes elkaar in rap tempo op. Dit levert vaak een spectaculair koersverloop op. Tussen 16.15 en 16.45 uur kennen we de winnaar.

De Ronde van Drenthe voor vrouwen wordt vandaag ook verreden. De rensters rijden 152 kilometer, waarvan ruim 17 over Drentse keien. Daarbij rijden ze drie keer een rondje over de VAM-berg. De finish is tussen 16.00 en 16.30 uur in Hoogeveen.

Lees meer: Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2023 – Vingegaard tegen Pogacar

Tweets by Tirreno-Adriatico