Bespreek hier live Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en de GP Oetingen

woensdag 8 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

In Parijs-Nice staat vandaag een aankomst bergop op het programma, terwijl in Tirreno-Adriatico een nieuwe sprinterskans wacht. De vrouwen rijden vandaag in België de GP Oetingen.



Klassementsrenners die een tik hebben gekregen in de ploegentijdrit van Parijs-Nice, krijgen meteen een kans om terug te slaan. In rit vier moet namelijk voor het eerst echt geklommen worden. De slotklim begint op 6,7 kilometer voor het einde. Vanaf daar is het klimmen aan goed zeven procent gemiddeld naar La Loge des Gardes. Na 16.30 uur wordt de finish verwacht.

Op dag drie van Tirreno-Adriatico behoort een spurt met een grote groep tot de mogelijkheden. Toch is het voor de sprintersploegen zaak om attent te koersen, want in de eerste pakweg honderd kilometer worden er nog aardig wat hoogtemeters opgezocht. De finish is tussen 15.45 en 16.15 uur.

De vrouwen koersen vandaag opnieuw in Vlaanderen. De GP Oetingen in Vlaams-Brabant, die vorig jaar gewonnen werd door Lorena Wiebes, kent de finale tussen 16.10 en 16.30 uur.

