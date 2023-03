Bespreek hier live Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en de Drentse Acht van Westerveld vrijdag 10 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het slotweekend van Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico nadert en beide rittenkoersen gaan de bepalende etappes in. In Frankrijk wacht vandaag een heuvelrit en in Italië is de eerste echte aankomst bergop gepland.



In rit zes van Parijs-Nice ligt de finish nog niet bergop, maar krijgen de coureurs wel een serie pittige puisten voor de kiezen. Net als gisteren is het vanuit de start klimmen. In de echte finale volgen nog de Côte de La Colle-sur-Loup (1,8 km aan 10%) en een laatste pukkel op 20 kilometer van de meet (0,9 km aan 7,9%). De finish is even na 16.30 uur.

De koninginnenrit van Tirreno-Adriatico speelt zich af tussen Morro d’Oro en skigebied Sassotetto. Er staan in de vijfde etappe maar liefst 3.800 hoogtemeters op het programma, al zal de beslissing waarschijnlijk pas vallen op de slotklim. De slotklim naar Sassotetto is 13,2 kilometer en stijgt aan 7,2%. Tussen 15.45 en 16.15 uur finisht de winnaar.

Het wielerweekend in Drenthe gaat ook van start met de Drentse Acht van Westerveld voor vrouwen. Rond de klok van 16.00 uur kennen we de winnares in Dwingeloo.

Lees meer: Voorbeschouwing: Tirreno-Adriatico 2023 – Mix van klassiek-, sprint- en rondegeweld

Tweets by Tirreno-Adriatico