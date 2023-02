Bespreek hier live O Gran Camiño, de UAE Tour en de Tour du Rwanda vrijdag 24 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het Vlaamse openingsweekend staat voor de deur, maar eerst is het nog tijd voor de UAE Tour, de eerste aankomst bergop in O Gran Camiño en de Tour du Rwanda.



Eerst gaat het in de UAE Tour in noordoostelijke richting naar de stad Ras Al-Khaimah, waarna het door de woestijn in zuidwestelijke richting terugkeert. Via de hoofdweg wordt finishplaats Umm Al-Quwain bereikt, waar de laatste kilometer op een brede boulevard langs het water ligt. Tussen 13.20 en 13.40 uur kennen we de winnaar.

In O Gran Camiño staat de eerste aankomst bergop gepland. De tweede etappe kent een aankomst bergop op A Guarda (3,9 km aan 7,1%), tegen de grens van Portugal aan. Even na 15.00 uur wordt de finish van de ritwinnaar verwacht.

De zesde etappe van de Tour du Rwanda is opnieuw een behoorlijke zware. Onderweg liggen al vier beklimmingen en dan ligt de finish op een klim van 5,6 kilometer aan 4,3% naar Gicumbi. Hier gaan verschillen gemaakt worden.

