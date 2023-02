Bespreek hier live Le Samyn en Le Samyn des Dames dinsdag 28 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Na het Vlaamse openingsweekend was het gisteren even rustig, maar vandaag schiet een peloton weer in actie in België. Dit keer gaat het Waalse seizoen van start met Le Samyn voor mannen en vrouwen. De koers is deel van de Lotto Cycling Cup.



Om 12.25 uur klinkt het startschot voor Le Samyn bij de mannen in Quaregnon. Met nog 78 kilometer te gaan passeren de renners voor het eerst de finish, waarna nog drie rondjes van 26,3 kilometer volgen rondom Dour.

Op dat lokale circuit liggen met de kasseistroken van Rue du Vert Pignon (1,4 km), Côte de la Roquette (500 m), Chemin de Wihéries (400 m), Côte des Nonettes (300 m) en de Rue de Belle Vue (500m). Na die laatste is het nog een kleine drie kilometer tot de streep. Daar wordt tussen 17.10 en 17.40 uur gefinisht.

De vrouwen starten om 11.50 uur en rijden in de finale twee keer hetzelfde finalerondje in Dour. Tussen 14.30 en 14.55 uur staat de aankomst gepland voor Le Samyn des Dames.

