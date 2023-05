Bespreek hier live La Vuelta Femenina, Tour of Hellas en La Classique Morbihan vrijdag 5 mei 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag staan er drie koersen op het programma. Zo naderen La Vuelta Femenina en de Ronde van Griekenland beiden hun einde. Daarnaast wordt vandaag ook de Franse eendagskoers La Classique Morbihan verreden bij de vrouwen.



In de Tour of Hellas wordt vandaag de derde etappe verreden. Het parcours kent twee beklimmingen, die de sprintersplannen zouden kunnen verpesten. De start van de etappe is om 10.30 uur en de finish wordt verwacht tussen 14.25 uur en 14.55 uur (Nederlands-Belgische tijd). In Spanje kent La Vuelta Femenina haar eerste bergrit van de rittenkoers. Een beklimming van de tweede categorie en de beklimming van de eerste categorie kleuren deze etappe. De finish van de etappe wordt verwacht tussen 16.30 uur en 16.45 uur.

In Frankrijk wordt de eendagskoers La Classique Morbihan voor vrouwen verreden. Het parcours van 114,7 kilometer is een ronde van Josselin naar Josselin. De start van de koers vindt plaats rond 12.30 uur en de finish wordt verwacht tussen 15.30 en 15.40 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

Tweets by La Vuelta Femenina