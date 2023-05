Bespreek hier live La Vuelta Femenina en de Tour of Hellas dinsdag 2 mei 2023 om 08:30

Na de openingsploegentijdrit van gisteren zal in de Vuelta voor vrouwen vandaag de tweede etappe verreden worden. De vrouwen koersen vandaag richting Pilar de la Horadada. In Griekenland is het juist tijd voor een proloog. Daar start de Ronde van Griekenland.

De Tour of Hellas gaat vandaag van start met een proloog van 6 kilometer in Heraklion. Het parcours is nagenoeg vlak en speelt de mannen met een grote motor dus in de kaart. De eerste renner zal van start gaan om 9.30 uur. De laatste renner zal finishen tussen 11.35 uur en 11.40 uur (Nederlands-Belgische tijd).



In Spanje gaat de La Vuelta Femenina verder met een vlakke rit van 105,8 kilometer. Een ideale etappe voor de vrouwen met een goede sprint. De finish van de etappe wordt verwacht tussen 16.50 uur en 17.10 uur.

