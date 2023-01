Bespreek hier live het NK veldrijden en het BK veldrijden zondag 15 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag werd de eerste etappe van de Women’s Tour Down Under verreden. De finish was vanmorgen vroeg al en daar hebben alleen de echte early birds naar gekeken. Maar er is nog meer spektakel op deze zondag 15 januari, want het NK veldrijden wordt verreden in Zaltbommel en het BK veldrijden vindt plaats in Lokeren.

Het is een druk programma vandaag voor de wieler- en veldritfan. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur staan voornamelijk wedstrijden in de jeugdcategorieën gepland. Daarna volgen de grote wedstrijden waar met de meeste aandacht naar uitgekeken wordt. In Zaltbommel starten de elite vrouwen om 13.40 uur aan hun NK veldrijden en volgen de elite mannen om 15.00 uur.

Het Belgisch kampioenschap in Lokeren moet het doen zonder Wout van Aert, maar toch zal er genoeg publiek afgereisd zijn om het BK te zien. Om 13.45 uur starten de U23 mannen aan hun titelstrijd, waarna om 15.15 uur de elite mannen van start gaan. Wie grijpen de tricolores?

