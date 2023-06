Bespreek hier live het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland zondag 11 juni 2023 om 08:30

Het is werkelijk een bomvol programma op deze zondag. Waar het Critérium du Dauphiné een zinderende slotetappe kent, staat in Zwitserland de MTB World Cup Cross Country en de start van de Ronde van Zwitserland op het programma. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de Elfstedentocht Brugge, Vredeskoers U23, Giro Next Gen of de SPAR Flanders Diamonds Tour. Kortom, te veel om op te noemen.



In het Critérium du Dauphiné zijn we aangekomen bij dé koninginnenrit. Het parcours kent zes beklimming, waarvan geen enkele lager is dan de tweede categorie. Het zal een uitputtingsslag van 152,8 kilometer worden. De finish wordt verwacht tussen 14:40 uur en 15:10 uur.

Daarentegen start in Zwitserland juist de Ronde van Zwitserland. De Belgische toppers Wout van Aert en Remco Evenepoel staan hier aan de start. Beide heren zullen hun zinnen hebben gezet op de openingstijdrit van 12,7 kilometer lang. De eerste renner start om 14:25 uur, terwijl de laatste renners tussen 17:15 uur en 17:25 uur finisht.

In België staat ook de Elfstedenronde Brugge op de agenda. Vorig jaar won Fabio Jakobsen de sprinterskoers. Het parcours is 190,3 kilometer lang en start én finisht uiteraard in Brugge. De winnaar van de eendagskoers is bekend tussen 17:00 uur en 17:30 uur.

Ten slotte is het ook de slotdag van de MTB World Cup in Lenzerheide. Zowel de vrouwen als de mannen rijden vandaag de Cross Country Olympic. De mannen finishen tussen 16:30 uur en 17:00 uur. De vrouwen komen eerder op de dag in actie. Zij finishen tussen 14:00 uur en 14:30 uur.

De andere koersen die vandaag worden verreden zijn de slotetappes van de Vredeskoers U23 en CIC-Tour Féminin International des Pyrénées, de start van de Giro Next Gen én de eendagskoers SPAR Flanders Diamond Tour.

