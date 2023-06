Bespreek hier live het Critérium du Dauphiné en de GP Kanton Aargau vrijdag 9 juni 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

We hebben een vol programma op de deze vrijdag. Het Critérium du Dauphiné kent de eerste bergrit, de Grosser Preis des Kantons Aargau vindt plaats in Zwitserland, de CIC-Tour Féminin International des Pyrénées gaat van start én de Vredeskoers U23 kent de eerste rit-in-lijn. Later op de dag wordt ook nog de MTB World Cup Short Track verreden.



In Frankrijk gaat de CIC-Tour Féminin International des Pyrénées van start met een vlakke etappe. Het is de tweede keer dat de driedaagse koers verreden wordt. Vorig jaar won de Amerikaanse Krista Doebel-Hickok. De winnaar van de eerste etappe is bekend tussen 15:10 uur en 15:35 uur.

In het Critérium du Dauphiné mogen de klassementsmannen zich opmaken voor drie belangrijke dagen. Deze eerste bergrit kent een zware finale met drie beklimmingen snel achter elkaar. De Col des Aravis (7,8 km aan 5,7%) dient hierin als voorbereiding op twee korte, maar steile beklimmingen. De finish wordt verwacht tussen 16:30 uur en 16:55 uur.

De Vredeskoers U23 in Tsjechië kent vandaag de eerste rit-in-lijn. Het parcours kent twee beklimmingen vroeg in de etappe, maar de finale is overwegend vlak. De finish in Rymarov wordt verwacht tussen 16:30 uur en 16:50 uur.

Ten slotte vinden in Zwitserland twee koersen plaats. Rondom gemeente Leuggern is de eendagskoers GP Kanton Aargau. In de koers staan zeven lokale rondes op het programma, waarin de Rotberg (7,1 km aan 3,7%) de scherprechter is. De winnaar is daar bekend tussen 17:40 uur en 18:15 uur. Ook staat de MTB World Cup Short Track race in Lenzerheide gepland. De vrouwen finishen tussen 17:30 uur en 17:40 uur. De mannen tussen 18:20 uur en 18:30 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

Lees ook: Voorbeschouwing: Critérium du Dauphiné 2023 – Generale voor Tour de France

Tweets by Critérium du Dauphiné