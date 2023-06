Bespreek hier live het Critérium du Dauphiné en de Vredekoers U23 donderdag 8 juni 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het Critérium du Dauphiné kent vandaag een laatste heuveletappe, voordat de échte bergen getrotseerd moeten worden. Ook in Tsjechië wordt gekoerst. De eerste etappe van de Vredeskoers U23, die onderdeel is van de Nations Cup, staat op het programma.



In het Critérium du Dauphiné is het de laatste kans voor de vluchters, die niet graag de echte hoge bergen trotseren. Het parcours kent een vlakke aanloop en een finale met drie beklimmingen. De laatste van deze beklimmingen, de Côte de Thésy (3,6 km aan 8,8%), is ook de steilste. De finish wordt verwacht tussen 16:25 uur en 16:50 uur.

In Tsjechië rijden de landenteams een proloog van slechts 3,1 kilometer in de Vredeskoers U23. Het parcours is zo vlak als een biljartlaken en is dus ook niet lang. De verschillen zullen klein zijn, maar de daguitslag daardoor des te spannender. De eerste renner vertrekt in Jeseník om 17:00 uur. De laatste renner finisht zo rond 18.08 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

