Bespreek hier live het Critérium du Dauphiné en Dwars door het Hageland zaterdag 10 juni 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Ook deze zaterdag 10 juni kent een vol programma. Het Critérium du Dauphiné nadert het einde, Dwars door het Hageland wordt zowel door de mannen als de vrouwen verreden én de rittenkoersen CIC-Tour Féminin International des Pyrénées en Vredeskoers U23 kennen een nieuwe etappe.



In België staat vandaag Dwars door het Hageland op het programma. De koers die in het teken zal staan van de terugkeer van Mathieu van der Poel. Het parcours van 181 kilometer brengt de renners van Aarschot naar Diest. De finish wordt verwacht tussen 17:00 uur en 17:35 uur. Ook de vrouwen rijden de Belgische eendagskoers. Zij finishen tussen 13:55 uur en 14:20 uur.

In het Critérium du Dauphiné is het erop of eronder voor de toppers. Het parcours kent drie beklimmingen, waarvan twee van de buitencategorie. Een monsterrit zal de klassementsmannen flink testen. De finish wordt verwacht tussen 14:35 uur en 15:10 uur.

In Frankrijk gaat de CIC-Tour Féminin International des Pyrénées door met een bergrit naar Hautacam. De rit is relatief vlak, maar kent één flinke slotklim. De winnaar van de tweede etappe is bekend tussen 15:20 uur en 15:40 uur.

De Vredeskoers U23 in Tsjechië kent vandaag de eerste rit-in-lijn. Het parcours kent twee beklimmingen vroeg in de etappe, maar de finale is overwegend vlak. De finish in Rymarov wordt verwacht tussen 16:30 uur en 16:50 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

