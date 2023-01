Bespreek hier live het BK veldrijden en de criteriums van de Tour Down Under zaterdag 14 januari 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Vandaag worden de eerste medailles uitgereikt op het BK veldrijden. In Lokeren staan drie wedstrijden op het programma, waaronder die voor elite vrouwen, die samen met de U23-vrouwen in actie gaan komen. Daarnaast wordt er in Australië al gekoerst; een opwarmertje voor alle renners die deze week starten in de Tour Down Under.

Want beginnen doen we met de Schwalbe Classic. Nee, dan hebben we het niet over voetballers, maar over het traditionele criterium dat vlak voor de Tour Down Under verreden wordt. De vrouwen zijn eerst aan de beurt. Zij starten om 08.00 uur (onze tijd) en finishen een klein uur later. De mannen volgen om 09.30 uur (onze tijd) en koersen ruim een uur in het centrum van Adelaide.

Later op de dag mogen alle ogen naar de eerste dag van het BK veldrijden. Om 11.00 uur beginnen de eerstejaars nieuwelingen aan hun titelstrijd, gevolgd door de junioren mannen om 13.45 uur. Het klapstuk is de race voor elite vrouwen en U23 vrouwen, die om 15.15 uur van start gaat.

