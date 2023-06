Bespreek hier live het BK tijdrijden voor de mannen en de vrouwen donderdag 22 juni 2023 om 12:00

Na het NK tijdrijden van woensdag is het vandaag de beurt aan de Belgen om hun vorm te laten zien op de fiets, op het BK tijdrijden. In Herzele zal bepaald worden wie het aankomende jaar de Belgische driekleur in de tijdritdiscipline mag dragen.

Herzele is dit jaar voor het eerst in de geschiedenis gastheer van het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Ex-renster Sofie De Vuyst uit Zottegem tekende een omloop uit van 20,8 kilometer, in de vorm van een acht. De elite mannen zullen twee rondes afleggen, terwijl de vrouwen en elites-zonder-contract het met één ronde moeten doen. De tussentijden worden in beide categorieën opgenomen na 10,7 kilometer, en bij de mannen ook na één ronde en na 31,5 kilometer.

