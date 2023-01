Bespreek hier live de X2O Hamme, Vuelta a San Juan en Challenge Mallorca zaterdag 28 januari 2023 om 08:30

Vandaag mogen we zeggen dat het wielerseizoen écht begonnen is. Naast het veldrijden in de X2O Badkamers Trofee wordt er ook op de weg gekoerst in de Challenge Mallorca, de Vuelta a San Juan en La Tropicale Amissa Bongo.

Afgelopen nacht was al de Cadel Evans Great Ocean Road Race voor vrouwen, maar hier focussen we ons op de wedstrijden die overdag en ’s avonds zijn. Johnny Hoogerland koerst in de Tour of Sharjah, waar rond 11.30 uur gefinisht wordt in de Emiraten. Vroeg in de middag volgt dan ook nog een volledig vlakke rit in La Tropicale Amissa Bongo, met aankomst omstreeks 13.45 uur.

Later op de dag wacht de Trofeo Serra de Tramuntana, waarin opnieuw flink geklommen moet worden in de Challenge Mallorca. Dit keer met de finish even na 16.00 uur. ’s Avonds gaat het wielrennen verder met de Vuelta a San Juan, waar tussen 23.20 en 00.00 uur gesprint zal worden om de ritzege.

Als klap op de vuurpijl is er nog veldrijden in Hamme, waar de X2O Trofee verreden wordt met Wout van Aert en Fem van Empel als blikvangers. In de ochtend en voormiddag zijn er nog jeugdwedstrijden, waarna om 13.45 uur de vrouwen en om 15.00 uur de mannen starten. Bespreek in de live chat de wedstrijden van vandaag.

