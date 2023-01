Bespreek hier live de X2O Badkamers Trofee in Baal zondag 1 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Gelukkig Nieuwjaar! De allerbeste wensen voor 2023. Dat we maar allemaal mogen genieten van de cross en de wielerkoersen dit jaar. Te beginnen met de GP Sven Nys, die traditioneel op 1 januari verreden wordt in Baal. Dit jaar is dat niet anders. Bespreek in de live chat alles over de wedstrijden bij de mannen en vrouwen.

Voor de junioren vrouwen is het een vroegertje, zo op Nieuwjaarsdag. Zij gaan om 9.50 uur van start voor hun wedstrijd in Baal. Daarna volgen de junioren mannen (11.00 uur) en de beloften mannen (12.15 uur). De hoofdgerechten worden voorgeschoteld om 13.45 uur en 15.00 uur, als respectievelijk de vrouwen en mannen van start gaan.

Niet alleen in Vlaanderen wordt er gecrost op 1 januari, ook in Luxemburg is het dubbel feest. Daar staat de GP Garage Collé Pétange op het programma.

Liveticker X2O Badkamers Trofee

Tweets by X2O Badkamers Trofee