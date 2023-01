Bespreek hier live de Wereldbeker veldrijden in Zonhoven zondag 8 januari 2023 om 08:30

Vandaag gaat de Wereldbeker veldrijden verder met de editie in Zonhoven. Opnieuw kruisen Mathieu van der Poel en Wout van Aert de degens, maar dit keer in de fameuze Kuil van Zonhoven. Bespreek hier in de live chat de cross van vandaag!

In totaal staan er vijf wedstrijden gepland in Limburg. Om 9.30 uur gaan de junioren mannen van start, gevolgd door de junioren vrouwen (om 10.30 uur) en de beloften mannen (om 12.00 uur). De hoofdgerechten worden in de middag verreden, met de elite vrouwen om 13.40 uur en de elite mannen om 15.10 uur.

