Bespreek hier live de Wereldbeker veldrijden in Val di Sole

Vandaag gaat de Wereldbeker veldrijden verder met de tiende manche. De locatie is het Italiaanse Val di Sole, waar in de sneeuw en op 1.300 meter boven zeeniveau gestreden zal worden om de overwinning en belangrijke wereldbekerpunten. Bespreek hier in de live chat de cross van vandaag!

In Vermiglio, een van de dorpjes in het Val di Sole-dal, staan twee wedstrijden op het programma. De UCI organiseert er geen jeugdwedstrijden, waardoor alleen de elites in actie komen. Om 13.00 uur gaan de vrouwen van start en om 14.30 uur de mannen. Waarom de cross op een zaterdag is in plaats van de vaste Wereldbeker-zondag? Vooral om de finale van het WK voetbal te ontlopen…

Naast de Wereldbeker in Val di Sole worden vandaag ook crossen gereden in Spanje en Japan. Daarnaast is de rittenkoers Vuelta a Costa Rica (UCI 2.2) toe aan de tweede dag vandaag.

