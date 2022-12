Bespreek hier live de Wereldbeker Dublin en de slotdag van de Wooning Zesdaagse zondag 11 december 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag is het aan Dublin om de Wereldbeker veldrijden te organiseren. In de Ierse hoofdstad staat een compleet nieuwe cross op het programma, met Wout van Aert, Tom Pidcock, Fem van Empel en Puck Pieterse als blikvanger.

Het spektakel in Ierland begint met twee wedstrijden voor junioren, maar dat zijn officieel geen Wereldbeker-wedstrijden. Om 13.40 uur (Nederlands-Belgische tijd) gaan de elite vrouwen vervolgens van start en om 15.10 uur (Nederlands-Belgische tijd) de elite mannen. Bespreek hier in de live chat de cross van vandaag!

Naast de Wereldbeker Dublin worden vandaag ook crossen gereden in Italië, Spanje en de Verenigde Staten. Maar in Nederland zijn alle ogen gericht op Rotterdam, waar de slotdag van de Wooning Zesdaagse verreden wordt. Tussen 13.00 en 17.30 uur valt de beslissing in Ahoy.

Liveticker UCI Cyclocross

Liveticker Wooning Zesdaagse

Tweets by UCI CX