Bespreek hier live de Trofeo Palma, Vuelta a San Juan en GP La Marseillaise zondag 29 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De wedstrijden stapelen elkaar steeds meer op, zo eind januari. Naast de Wereldbeker veldrijden in Besançon is er ook koers op de weg in Spanje, Frankrijk, Gabon, de Verenigde Arabische Emiraten en vanavond nog Argentinië.

Afgelopen nacht was al de Cadel Evans Great Ocean Road Race, de tweede Australische WorldTour-koers van het seizoen. De dag gaat verder met de Wereldbeker veldrijden in Besançon, waar Mathieu van der Poel zijn laatste WK-voorbereidingen treft. Speciaal voor de cross hebben we een liveblog vandaag.

Omstreeks 11.30 uur is de finish van de derde etappe van de Tour of Sharjah, waar Johnny Hoogerland koerst. Er is ook een vroege finish op Mallorca, waar de binnenkomst van de sprinterskoers Trofeo Palma omstreeks 13.50 uur gepland staat. Daarna volgt La Tropicale Amissa Bongo met finish rond de klok van 15.00 uur.

Met de GP La Marseillaise gaat ook het Franse wielerseizoen van start. Tussen 16.10 en 16.50 uur kennen we de winnaar van de heuvelkoers in het zuiden van Frankrijk. De vlakke slotetappe naar Vuelta a San Juan finisht, zoals we dat kennen, tussen 23.20 en 00.00 uur. Bespreek in de live chat de wedstrijden van vandaag.

