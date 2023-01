Bespreek hier live de Vuelta a San Juan en La Tropicale Amissa Bongo maandag 23 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar zit erop, en dat betekent dat de trein vanaf nu toch echt vertrokken is voor 2023. De Vuelta a San Juan is toe aan de tweede etappe en in Gabon gaat La Tropicale Amissa Bongo van start.

Voor de Vuelta a San Juan zijn we weer aangewezen op de avonduren. De start is om 18.20 uur Nederlands-Belgische tijd en de finish tussen 23.20 en 00.00 uur. Er staat een verraderlijke rit op het programma, van ruim 200 kilometer, naar Jáchal. De vraag is of de sprinters hier kunnen overleven.

Vandaag is ook de eerste rit van La Tropicale Amissa Bongo, met start in Bitam en aankomst in Oyem. Daar is de start al om 10.30 uur en wordt er gefinisht rond de klok van 13.30 uur. Bespreek in de live chat de wedstrijden van vandaag.

