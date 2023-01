Bespreek hier live de Vuelta a San Juan en La Tropicale Amissa Bongo dinsdag 24 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag wordt er opnieuw gekoerst in Argentinië en Gabon. De Vuelta a San Juan is toe aan de derde etappe en La Tropicale Amissa Bongo aan de tweede rit.

Vlak voor het slapengaan nog even koers kijken? Dat kan vandaag weer met de Vuelta a San Juan. Start en finish zijn vandaag op het Autodrómo de Villicum. Om 19.30 uur Nederlands-Belgische tijd vertrekken de renners, om tussen 23.20 en 00.00 uur.

Eerder op de dag is het al koers in La Tropicale Amissa Bongo, waar een korte etappe van 109 kilometer op het programma staat tussen Oyem en Mitzic. Na een vroege start om 08.30 uur is de aankomst even na 11.00 uur. Bespreek in de live chat de wedstrijden van vandaag.

