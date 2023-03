Bespreek hier live de vijfde rit in Parijs-Nice en de heuvelrit in Tirreno-Adriatico donderdag 9 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag gaat Parijs-Nice verder met een overgangsetappe naar Saint-Paul-Trois-Châteaux en staat in Tirreno-Adriatico de eerste echte heuvelrit op het programma staan.



De sprinters zijn zeker niet kansloos voor de overwinning vandaag in Parijs-Nice, maar de aanvallers zullen deze rit ook met rood omcirkelen in hun agenda’s. Er staan immers meerdere beklimmingen op het menu, waaronder de Col du Devès (3,6 km aan 4,7%) of Côte d’Aleyrac (4,5 km aan 4,3%) in de voorfinale. Na 16.25 uur kennen we de winnaar van de dag.

De vierde etappe van Tirreno-Adriatico zal niet in een massasprint eindigen. Daarvoor staan er te veel hoogtemeters op het programma, en is de finale veel te lastig. Er staan drie ronden van 17,1 kilometer op het menu, met telkens de klim naar Tortoreto (3,1 km aan 7%, max. 12%) als scherprechter. De finale is tussen 15.40 en 16.15 uur.

Lees meer: Voorbeschouwing: Tirreno-Adriatico 2023 – Mix van klassiek-, sprint- en rondegeweld

