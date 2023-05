Bespreek hier live de vierde etappe van La Vuelta Femenina en de Tour of Hellas donderdag 4 mei 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De Ronde van Griekenland en La Vuelta Femenina staan ook vandaag weer op het programma. De Vuelta voor vrouwen is aangekomen bij de vierde etappe. In Griekenland is de tweede etappe aan de beurt.



De Tour of Hellas kent net als gisteren geen vlakke etappe. De begin- en eindfase zijn dit wel, maar in het midden liggen drie beklimmingen die de koers zullen bepalen. De rit start om 11.40 uur en de finish wordt verwacht tussen 15.55 uur en 16.25 uur (Nederlands-Belgische tijd).

In Spanje gaat de La Vuelta Femenina verder met nóg een vlakke rit. Onderweg naar Guadalajara ligt slechts één klim van de derde categorie. De finish van de etappe wordt verwacht tussen 16.45 uur en 17.15 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

