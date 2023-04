Bespreek hier live de vierde etappe van de Tour of the Alps donderdag 20 april 2023 om 08:30

De Tour of the Alps is vandaag alweer toe aan de vierde etappe. Het is een rit waarin het peloton drie stevige beklimmingen over moet tussen Rovereto en Predazzo.



De voorlaatste etappe van de Tour of the Alps is loodzwaar. Meteen na de start begint namelijk de Passo Sommo (15,7 km aan 7,3%). Na de top is het nog ruim 130 kilometer tot de finish. De Lago Santa Colomba (5,6 km aan 7,1%) ligt nog in de eerste helft van de rit en daarna wacht de Passo Pramadiccio (9,7 km aan 6,1%).

Na de top van de Passo Pramadiccio is het nog 15 kilometer tot de oplopende finish in Predazzo, waar even na 15.00 uur gefinisht gaat worden.

