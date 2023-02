Bespreek hier live de vierde etappe van de Tour of Oman dinsdag 14 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Daags voor de Volta ao Algarve en de Ruta del Sol van start gaan, is het tijd in het Midden-Oosten tijd voor de vierde en voorlaatste etappe van de Tour of Oman.

De vierde rit van Izki naar de Yitti Hills belooft een lastige opgave te worden. De naam van de finaleplaats belooft dat namelijk al. De slotfase bestaat namelijk uit diverse heuveltjes. Het gaat in de laatste 25 kilometer constant op en neer. Niet elke heuvel is gecategoriseerd, maar het gaat wel in de benen zitten.

Eerst is er Wadi Al Kabir (1,2 km aan 4,3%) en dan Al Jissah (2,5 km aan 6,9%) op tien kilometer van de meet. Vlak voor de finish ligt Yitti Hills van 1,6 kilometer aan 6,6%. De uitloper kan nog voor een verrassende wending zorgen tussen de explosieve types. De start is al om 07.25 uur, waarna gefinisht wordt tussen 12.15 en 12.50 uur.

Lees meer: Voorbeschouwing: Tour of Oman 2023 – Kan Cavendish nog winnen?

Tweets by Tour of Oman