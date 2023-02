Bespreek hier live de UAE Tour voor vrouwen en het EK baanwielrennen donderdag 9 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het seizoen in de Women’s World Tour gaat vandaag verder in het Midden-Oosten. Daar wordt de allereerste editie van de UAE Tour voor vrouwen verreden. Daarnaast staat de tweede dag van het EK baanwielrennen gepland.

De UAE Tour Women gaat van start met een vlakke etappe van Port Rashid naar Dubai Harbour, van in totaal 109 kilometer lang. Om 10.45 uur (onze tijd) gaat de etappe van start, om tussen 13.15 en 13.45 uur te finishen. Wint Lorena Wiebes meteen bij haar debuut voor SD Worx?

In Grenchen gaat het EK baanwielrennen verder met de tweede dag. Opnieuw is er in de middag een kwalificatieprogramma en volgen ’s avonds vanaf 18.00 uur de finales. Er gaat gestreden worden om het goud op de puntenkoers (mannen), afvalkoers (vrouwen), kilometer tijdrit (mannen) en ploegenachtervolging bij mannen en vrouwen.

Lees meer: Voorbeschouwing: EK baanwielrennen 2023 in Grenchen

