Bespreek hier live de UAE Tour, O Gran Camiño en de Tour du Rwanda donderdag 23 februari 2023 om 08:30

Na de bergetappe van gisteren gaat de UAE Tour nu verder met een nieuwe kans voor de sprinters. Daarnaast gaat in het noorden van Spanje de rittenkoers O Gran Camiño van start, met Jonas Vingegaard als grote blikvanger.



Voor de vierde etappe zakt de UAE Tour af naar het emiraat Dubai. Het peloton slingert in de finale richting de finishplaats in de haven van Dubai. De renners maken een rondje over Palm Jumeirah, het opgespoten palmboomvormig eiland. De finish ligt niet daar, maar in Dubai Harbour, kort na het afdraaien van Palm Jumeirah. Rond 13.30 uur is de aankomst.

Op de eerste dag van O Gran Camiño wacht voor Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk, Rohan Dennis en co een stevige heuvelrit naar Sarria, met in volle finale de Alto de Montan (5,4 km aan 3,9%) met de top op 13 kilometer van de finish. De finish is tussen 14.55 en 15.30 uur.

De Tour du Rwanda rijdt op de vijfde dag van Rusizi naar Rubavu, over een afstand van 195,5 kilometer. Opnieuw mag deze rit bestempeld worden als heuvelachtig, met in de finale nog een klim van 21 kilometer aan 2,8% en een heuvel van 1,7 km aan 6,6% vlak voor de streep.

