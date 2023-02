Bespreek hier live de UAE Tour, O Gran Camiño en de Ardèche Classic zaterdag 25 februari 2023 om 08:30

Het Vlaamse wielerseizoen mag vandaag dan wel beginnen met de Omloop Het Nieuwsblad, dat betekent niet dat de rest van de wielerwereld stilligt. In het Midden-Oosten, Afrika, Spanje en Frankrijk wordt ook nog gekoerst.



De laatste sprinterskans is er op de zesde dag van de UAE Tour. De gehele rit speelt zich af in en rond Abu Dhabi-stad. In de finale gaat het ia de snelweg richting Abu Dhabi Breakwater. Een klassieke massasprint wordt hier verwacht. De laatste vijf kilometer gaan bijna alleen maar rechtdoor, dus er is ruimte zat om de treintjes op de rails te zetten. Finish? Tussen 13.20 en 13.40 uur.

In O Gran Camiño staat opnieuw een aankomst bergop op het programma. In de laatste 60 kilometer bedwingen de renners twee keer de loeisteile Alto de Santa Marina (5,5 km aan 10,3%) en ligt de finishstreep op de Alto do Castelo (6,7 km aan 6,3%) met een strook van 800 meter aan 12,8%. De winnaar kennen we even na 17.30 uur.

In het zuiden van Frankrijk staat vandaag de Ardèche Classic op het menu. Op een kleine dertig kilometer van de streep moeten de renners de Mur de Cornas (1,8 km aan 8,4%) trotseren, gevolgd door Saint-Romain-de-Lerps (6,3 km aan 7,1%) en de Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%). Daarna is het nog een goede vijf kilometer tot aan de streep. Tussen 15.45 en 16.20 uur is de finish.

De voorlaatste etappe van de Tour du Rwanda leidt de renners naar Mont Kigali, die in de laatste dertig kilometer twee keer moet worden beklommen. De finish ligt na een klim van 4,3 kilometer aan 7%.

