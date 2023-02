Bespreek hier live de UAE Tour, O Gran Camiño, Drôme Classic en Sluitingsprijs zondag 26 februari 2023 om 08:30

Alsof het weekend van de Vlaamse openingskoersen nog niet druk genoeg is, wordt er vandaag ook nog gecrost. Het is wel de laatste veldrit van het jaar, namelijk de Sluitingsprijs in Oostmalle. Daarnaast rijden de vrouwen de Omloop van het Hageland.



De UAE Tour eindigt met de bergrit naar Jebel Hafeet, in de binnenlanden van Abu Dhabi. Daar wordt de wedstrijd definitief beslist. De slotklim is net geen 11 kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van goed 7%, met halverwege percentages tot dik boven de 10%. Zoals de hele week al is de finish tussen 13.20 en 13.40 uur.

De beslissing in O Gran Camiño valt vandaag in een individuele tijdrit van 18,1 kilometer naar Santiago de Compostela. Deze chrono is met 336 hoogtemeters is alles behalve vlak. Al omstreeks 14.30 uur finisht de laatste renner. De Drôme Classic in Zuid-Frankrijk volgen alle heuveltjes elkaar snel op in de finale. Tussen 15.45 en 16.15 uur kennen we de opvolger van Jonas Vingegaard.

De slotrit van de Tour du Rwanda is er een met start en finish in Kigali. De renners rijden drie rondes met daarin de Rebero-klim en de Mur de Kigali – allebei deels over kasseien – en finishen op een klim van 5,2 kilometer aan 6,5%. Een laatste krachtmeting tussen de klassementsrenners dus.

Tot slot rijden de vrouwen de Omloop van het Hageland, met aankomst tussen 16.20 en 16.40 uur, en is het in de Sluitingsprijs Oostmalle feest voor de crossers vanaf 13.45 uur (vrouwen) en 15.00 uur (mannen).

