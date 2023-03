Bespreek hier live de tweede rit in Parijs-Nice en de tijdrit in Tirreno-Adriatico maandag 6 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het belooft voor de wielerliefhebbers een mooie wielerweek te worden, met Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico tegelijkertijd. Vandaag gaat de Italiaanse ronde van start met een individuele tijdrit, waar veel ogen gericht zullen zijn op Wout van Aert.



Op dag twee van Parijs-Nice is de kans op een echte massasprint groot. Tussen Bazainville en Fontainebleau komen de renners twee heuvels tegen tegen, maar veel stellen die hellingen niet voor. Bovendien liggen ze ver van de streep. Na ruim 163 kilometer wordt er tussen 16.30 en 16.50 uur gefinisht.

Tirreno-Adriatico begint met een biljartvlakke tijdrit van 11,5 kilometer in de straten van Lido di Camaiore, dat gelegen is aan de Tyrreense kust. Over het uitgetekende traject kunnen we kort zijn: het loopt voornamelijk rechttoe rechtaan. De eerste renner start om 12.50 uur en de laatste renner finisht rond 16.00 uur.

Lees meer: Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2023 – Vingegaard tegen Pogacar

Tweets by Paris-Nice