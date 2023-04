Bespreek hier live de tweede etappe van de Tour of the Alps dinsdag 18 april 2023 om 08:30

De Tour of the Alps is vandaag alweer toe aan de tweede etappe. Het is een etappe waarin het peloton de grens tussen Oostenrijk en Italië passeert. Opnieuw ligt de finish bergop.



Voor de tweede rit van de Tour of the Alps gaan de renners voor 165 kilometer de fiets op. Halverwege, na 81 kilometer, passeren zij bovenop de Brennerpas de grens tussen Oostenrijk en Italië. In de laatste twintig kilometer liggen de Barbiano (4,5 km aan 8%) en de Monte di Mezzo (3,9 km aan 8,5%). Vier kilometer later ligt de finish, waar na 15.00 uur gefinisht wordt.

