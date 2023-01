Bespreek hier live de tweede etappe van de Tour Down Under donderdag 19 januari 2023 om 00:00

Huidige Kopgroep

Op de derde dag van de Tour Down Under 2023 wacht de renners een verraderlijke etappe naar Victor Harbor. Een sprint van een uitgedunde groep is het meest waarschijnlijke scenario voor deze 154 kilometer lange etappe, al kent de rit toch 2.400 hoogtemeters.

De route volgt aanvankelijk de kust in zuidelijke richting, maar de renners trekken ook geregeld landinwaarts, waarbij het klimwerk niet wordt geschuwd. Eenmaal op de top van Nettle Hill, de laatste klim van de dag, moeten de renners nog twintig kilometer afleggen. De grote vraag is of we aan het einde van de rit een sprint krijgen om de overwinning: de finale is verre van vlak. In de slotkilometers is het opletten geblazen met een technische laatste kilometer met twee scherpe bochten.

De etappe gaat om 02.00 uur Nederlands-Belgische tijd van start en finisht tussen 05.40 en 06.20 uur. Bespreek in de live chat de rit van vandaag.

Tweets by Tour Down Under