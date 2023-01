Bespreek hier live de tweede etappe van de Saudi Tour dinsdag 31 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Met het WK veldrijden in Hoogerheide voor de deur, evenals de Ster van Bessèges en de Ronde van Valencia, is het de Saudi Tour die tot die tijd voor vermaak zorgt in het peloton. Vandaag is de tweede etappe.

Daags na de openingsrit trekt het peloton in Saoedi-Arabië van Winter Park naar de Shalal Sijlyat Rocks. Een etappe van 184 kilometer die gemaakt lijkt voor de sprinters. Vroeg in de rit ligt een serieus klimmetje en verder is het weinig echt vlak, maar toch is de kans groot dat we de snelle mannen gaan zien strijden om de zege.

Vlak voor 10.00 uur, onze tijd, gaat de etappe in de Saudi Tour (UCI 2.1) van start. Tussen 13.50 en 14.20 uur weten we wie de winnaar is. De etappe van de Tour of Sharjah (UCI 2.2) begon heel vroeg en is, als het goed is, ook al gefinisht voor dit liveblog überhaupt online is gekomen.

Tweets by Saudi Tour