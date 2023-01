Bespreek hier live de Trofeo Port d’Alcudia en La Tropicale Amissa Bongo donderdag 26 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het is vandaag tijd voor de tweede wedstrijd van de Challenge Mallorca, namelijk de Trofeo Port d’Alcudia. En vanavond is er geen etappe in de Vuelta a San Juan, want de Argentijnse rittenkoers heeft een rustdag.

De Trofeo Port d’Alcudia (UCI 1.1) begint omstreeks 12.20 uur in Ses Salines op Mallorca. De eerste 100 kilometer zijn Spaans vlak, waarna de Coll de Sa Batalla (8,7 km aan 5,0%) het grootste obstakel van de dag vormt. Vanaf de top is het nog 34 kilometer tot de finish. Wordt het daar een strijd tussen de puncheurs, of keren de pure sprinters terug aan kop? Rond 16.00 uur is de finish.

In Gabon staat de vierde etappe van La Tropicale Amissa Bongo (UCI 2.1) gepland. Het is een grotendeels vlakke rit van 190 kilometer naar Lambarene, met in volle finale nog een heuvel van 900 meter aan 5,2%. Tussen 14.40 en 15.20 uur kennen we daar de winnaar. Bespreek in de live chat de wedstrijden van vandaag.

Tweets by Challenge Mallorca