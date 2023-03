Bespreek hier live de Italiaanse seizoensopener Trofeo Laigueglia woensdag 1 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag gaat met de Trofeo Laigueglia ook het Italiaanse seizoen van start. Een heuvelachtige klassieker langs de kust die elk jaar voor spektakel zorgt en waar UAE Emirates vorig jaar huishield.



De route van de Trofeo Laigueglia is in totaal 201,3 kilometer lang, kent 2.600 hoogtemeters en is op te delen in drie delen. Het zwaartepunt ligt in de laatste 35 kilometer. Daar ligt de eerste Colla Micheri (1,9 km aan 8,6%), met de top op acht kilometer van de streep. Na een korte afdaling wacht nog de Capo Mele (1,7 km aan 3,7%), op twee kilometer van de finish.

Daarna volgen nog drie lokale rondes van 10,8 kilometer, met elke keer de Colla Micheri en de Capo Mele. Tussen 16.00 en 16.30 uur weten we wie de winnaar is. Overigens staat in Kroatië vandaag nog de Trofej Umag op het programma, voor mannen en vrouwen.

Voorbeschouwing: Trofeo Laigueglia 2023 – Lastige opener van het Italiaanse seizoen

