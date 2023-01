Bespreek hier live de Trofeo Calvia, Vuelta a San Juan en La Tropicale Amissa Bongo woensdag 25 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag is het een drukke wielerdag. Er wordt namelijk door drie profpelotons gekoerst in Spanje, Gabon en Argentinië. Op het eiland Mallorca gaat de vijfdaagse Challenge Mallorca van start.

Dat gebeurt met de Trofeo Calvia (UCI 1.1), die om 12.10 uur van start gaat en rond de klok van 16.00 uur klaar is. Het belooft meteen een zware dag te worden met ruim 3.000 hoogtemeters. In de Vuelta a San Juan (UCI 2.Pro) is er een etappe naar Barreal met halverwege een serieuze klim naar 2.200 meter boven zeeniveau. Overleven de sprinters? Tussen 23.20 uur en middernacht kennen we daar de winnaar.

’s Middags staat in Gabon nog de derde etappe van La Tropicale Amissa Bongo (UCI 2.1) op het programma. Het is een volledig vlakke rit van 123 kilometer naar Mouila. Bespreek in de live chat de wedstrijden van vandaag.

Tweets by Challenge Mallorca