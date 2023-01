Bespreek hier live de Trofeo Andratx, Vuelta a San Juan en de rentree van Johnny Hoogerland vrijdag 27 januari 2023 om 08:30

Vandaag keert Johnny Hoogerland voor het eerst in zeven jaar terug in een officiële UCI-wegwedstrijd. De Zeeuw gaat namelijk de Tour of Sharjah rijden in de Verenigde Arabische Emiraten. Verder wordt er gekoerst op Mallorca, in Argentinië en in Gabon.

De comeback van Hoogerland gebeurt in een individuele tijdrit van bijna negen kilometer. Rond 13.30 uur (onze tijd) kennen we de uitslag van de voormalige Nederlands kampioen in de rittenkoers van UCI 2.2-niveau. Niet veel later finisht ook de vijfde etappe, die volledig vlak is, van La Tropicale Amissa Bongo.

In Spanje volgt de derde wedstrijd van de Challenge Mallorca; de Trofeo Andratx. Een koers met bijna 3.300 hoogtemeters, met de Coll de Puig Major (14,4 km aan 6,1%) als scherprechter op vijftig kilometer van de finish. Omstreeks 16.00 uur is de finish op de Mirador des Colomer (3,1 km aan 6,2%).

De dag wordt afgesloten met de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan, met aankomst op de lange Alto del Colorado (18,8 km aan 4,4%). Hier gaat het algemeen klassement op zijn kop gezet worden. Wat kan Remco Evenepoel hier? Bespreek in de live chat de wedstrijden van vandaag.

