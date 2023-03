Bespreek hier live de Trofeo Alfredo Binda, Per Sempre Alfredo en Cholet-Pays de la Loire zondag 19 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Nu de stofwolken van Milaan-San Remo zijn opgetrokken, gaat het wielerweekend op sneltreinvaart door. Vandaag worden twee grote koersen in Italië verreden en staat een Franse eendagskoers gepland.



De Trofeo Alfredo Binda is een Italiaanse heuvelklassieker die deel uitmaakt van de Women’s World Tour. Rondom Cittiglio rijden de rensters vier lokale rondjes van bijna 18 kilometer met daarin twee klimmetjes. Een sprint van een uitgedund peloton is ook een optie. Tussen 14.00 en 14.30 uur wordt de binnenkomst verwacht.

In Toscane staat de eendagskoers Per Sempre Alfredo op het programma bij de mannen. De finale speelt zich af in en om Sesto Fiorentino, waar drie keer de Collina-klim (3,6 km aan 6,1%) op het programma staat. Vorig jaar won Marc Hirschi hier. Even na 16.30 uur kennen we zijn opvolger.

Het Franse seizoen gaat verder met Cholet-Pays de la Loire, met eveneens een heuvelachtige finale. Een sprint is echter niet uitgesloten in Cholet. Dat weten we rond de klok van 16.45 uur.

