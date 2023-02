Bespreek hier live de Tour of Oman, X2O Trofee Lille en Clásica de Almería zondag 12 februari 2023 om 08:30

Ook deze wielerzondag barst uit zijn voegen. In het Midden-Oosten rijden twee pelotons rond, in Spanje en Portugal wordt gekoerst en daarnaast is er nog veldrijden en baanwielrennen op de planning.

De tweede etappe van de Tour of Oman is gelijk een gevaarlijke. Het peloton rijdt van Muscat naar Qurayyat, waar de finish ligt op een klim van 2,6 kilometer aan 7,1%. Tussen 12.00 en 12.40 uur weten we wie hier gewonnen heeft. De slotdag van de UAE Tour voor vrouwen leidt de rensters naar Abu Dhabi Breakwater, waar omstreeks 13.30 uur gesprint gaat worden om de ritzege.

In Portugal is de Figueira Champions Classic, een nieuwe eendagskoers ter voorbereiding op de Volta ao Algarve. In de finale betwisten de renners drie keer een lokale ronde met daarin onder meer de klim naar Parque Florestal. Iets voor de heuveltypes? De finish is rond 15.30 uur. Ruim een uur later kennen we ook de winnaar van de Clásica de Almería, waar de openingsfase moeilijk is, maar de slotfase geschikt lijkt voor de sprinters.

De X2O Badkamers Trofee in Lille kent ’s ochtends twee jeugdwedstrijden, waarna om 13.45 uur de vrouwen starten en om 15.00 uur de mannen. De slotdag van het EK baanwielrennen is aan het einde van de middag, met de finales van de keirin (mannen en vrouwen) en de koppelkoers (mannen en vrouwen) tussen 15.30 en 18.00 uur.

