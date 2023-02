Bespreek hier live de Tour of Oman, Superprestige Middelkerke en Vuelta a Murcia zaterdag 11 februari 2023 om 08:30

Het belooft een druk wielerweekend te worden, met ook nog cross én baanwielrennen. Veel ogen zullen gericht zijn op de start van de Tour of Oman, maar ook de Vuelta a Murcia staat gepland. Daarnaast zal veel aandacht gaan naar de Superprestige in Middelkerke.

De Tour of Oman start met een etappe van bijna 150 kilometer naar Muscat. Tien kilometer voor de meet ligt nog een klimmetje (1 km aan 5,3%) en ook de finish loopt licht op. Tussen 12.20 en 13.00 uur kennen we de eerste leider in Oman. Ook in het Midden-Oosten: de koninginnenrit in de UAE Tour voor vrouwen met finish op Jebel Hafeet (10,8 km aan 6,7%), met finish rond 13.30 uur.

Verder zijn er nog twee koersen in Spanje. Te beginnen met de Clásica de Almería voor vrouwen, die rond 15.30 uur zijn aankomst kent, en daarnaast de Vuelta a Murcia bij de mannen. De scherprechter is de Alto Collado Bermejo halverwege het parcours. Gaat hier een bepalende schifting plaatsvinden? Na de start om 13.10 uur is de finish tussen 17.30 en 18.00 uur.

In België gaat de Superprestige verder met de manche in Middelkerke. Aan het begin van de middag rijden de junioren mannen, maar alle ogen gaan gericht zijn op de elite vrouwen (13.40 uur) en de elite mannen (15.10 uur). Daarnaast gaat het EK baan ’s avonds verder met de finales van het omnium (mannen), de sprint (mannen), de 500 meter tijdrit (vrouwen) en de individuele achtervolging (vrouwen).

