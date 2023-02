Bespreek hier live de Tour of Oman, Ruta del Sol en Volta ao Algarve woensdag 15 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De Tour of Oman krijgt vandaag bijval van twee andere meerdaagse rittenkoersen. De Ruta del Sol gaat van start in Andalusië en in Portugal begint de altijd lastige Volta ao Algarve.

Het slotstuk van de Tour of Oman is ook meteen de koninginnenrit. Na 147 kilometer over licht glooiende wegen begint de klim naar Jabal Al Akhdhar, ook wel Green Mountain. Een klim van 5,7 kilometer aan een gemiddelde van 10,5% waar de beslissing gaat vallen in het eindklassement. De start is al om 06.35 uur en de finish is even na 10.10 uur.

De openingsrit van de Ruta de Sol begint om 10.50 uur en bevat vijf gecategoriseerde hellingen. De finale begint met de Garganta de Hornos (16,5 km aan 4,5%). Vervolgens wacht de Alto de Despiernacaballos (10,5 km aan 5,8%), het laatste obstakel van de dag. Eenmaal boven op deze berg is het nog zeven kilometer naar de streep. Tussen 15.20 en 15.50 uur is de finish.

De Volta ao Algarve begint met een niet al te lastige etappe. Met de Cruz da Assumada en Nave staan er twee scherprechters op het programma, maar deze hellingen liggen behoorlijk ver van de finish. In de voorlaatste kilometer volgen nog wat flauwe en scherpere bochten, maar de laatste kilometer is rechttoe-rechtaan. Tussen 16.40 en 17.10 uur kennen we de winnaar.

