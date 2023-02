Bespreek hier live de Tour of Oman en Jaén Paraiso Interior maandag 13 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Na een druk wielerweekend is er vandaag geen tijd om stil te zitten, want de Tour of Oman is toe aan zijn derde dag en in Spanje maakt Tadej Pogačar zijn opwachting in een lastige gravelkoers.

De derde etappe van de Tour of Oman kent een aankomst bergop. De rit trekt van Al Khobar naar Jabal Hatt, waar na bijna 152 kilometer de finish ligt op een klim van 4,6 kilometer aan 8,5%. Gaat hier het klassement op de schop? De rit start al om 08.00 uur en zal finishen tussen 11.25 en 11.55 uur.

Later in de middag is het koers in Spanje, waar de eendagswedstrijd Jaén Paraiso Interior verreden wordt. Deze wedstrijd is een heuse gravelkoers van 179 kilometer met 2.300 hoogtemeters en liefst acht onverharde stroken; goed voor 47 kilometer aan grindwegen. Om 12.30 uur klinkt het startschot, waarna tussen 16.50 en 17.20 uur de winnaar bekend is. Wordt dat Pogačar?

Lees meer: Voorbeschouwing: Tour of Oman 2023 – Kan Cavendish nog winnen?

Tweets by Clásica Jaén Paraiso Interior