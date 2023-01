Bespreek hier live de Tour Down Under, de Vuelta a San Juan en de Clàssica Valenciana zondag 22 januari 2023 om 00:00

Huidige Kopgroep

Het belooft een mooie wielerzondag te worden, zo vroeg in het jaar al. En die wielerdag begint heel vroeg met de slotrit van de Tour Down Under en eindigt met de openingsrit van de Vuelta a San Juan. Overdag is er naast de Wereldbeker Benidorm ook de Spaanse opener van het wegseizoen in Valencia.

Rond de klok van 05.00 uur weten we wie de Tour Down Under op zijn naam gaat schrijven. De laatste etappe voert de renners naar de lastige Mount Lofty (1,3 km aan 7,3%). Gaat het klassement hier nog op zijn kop gezet worden? ’s Avonds is het tijd voor de Vuelta a San Juan, die om 20.15 uur begint met een sprintrit. De finish wordt verwacht tussen 23.30 en 00.00 uur.

En dan is er natuurlijk nog een deel van het peloton in Spanje. De Wereldbeker Benidorm in het veldrijden kan je hier in ons liveblog volgen, maar er wordt ook gekoerst in en rond Valencia. Daar staat de Clàssica Comunitat Valenciana (UCI 1.1) op het programma. Tussen 16.30 en 17.00 uur kennen we daar de winnaar van.

Bespreek in de live chat de wedstrijden van vandaag.

