Bespreek hier live de tijdrit in het Critérium du Dauphiné woensdag 7 juni 2023 om 08:30

Het is de dag van de tijdritten. Naast de ZLM Tour wordt ook in het Critérium du Dauphiné een race tegen de klok verreden. Een relatief vlak parcours dat de tijdritbenen van de toppers zal testen.

In het Critérium du Dauphiné zullen de eerste verschillen tussen de klassementsmannen duidelijk worden. Een tijdrit van 31,1 kilometer vormt het decor van deze strijd. Het parcours is overwegend vlak, maar kent wel een klim in de vorm van de Col de la Croix (2,2 km aan 4,7%). De eerste renner hoort om 13:30 uur het startschot, terwijl de laatste renner tussen 16:30 uur en 16:50 uur binnen zal zijn.

