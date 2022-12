Bespreek hier live de Superprestige in Heusden-Zolder dinsdag 27 december 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag staat de Superprestige veldrijden in Heusden-Zolder op het programma. Een echte klassieker in het veldrijden, waar de crossers op en rondom het autocircuit in de Belgische provincie Limburg strijden om de winst.

Het eerste startschot klinkt al om 12.00 uur, maar dat is voor de junioren mannen. Daarna gaat deze drukke kerstperiode voor de veldrijders verder met de wedstrijden voor elite vrouwen (om 13.40 uur) en de elite mannen (om 15.10 uur). Ongeveer een uur later weten we de winnaars op het circuit van Zolder.

Later vandaag begint ook het NK baanwielrennen in Apeldoorn. Het programma van de dag begint om 12.30 uur en eindigt even na 20.30 uur.

Liveticker Superprestige

Tweets by Superprestige