Bespreek hier live de Superprestige Boom en de finale van de Track Champions League zaterdag 3 december 2022

Vandaag staat de Superprestige veldrijden in Boom op het programma. Op het terrein waar normaliter het festival Tomorrowland plaatsvindt, gaan nu de crossers tekeer. ’s Avonds staat de laatste ronde van de UCI Track Champions League op het programma.

De Superprestige Boom kent een jeugdwedstrijd, dat is er een voor junioren mannen die om 12.00 uur van start gaat. Daarna volgen de twee hoofdgerechten: om 13.40 uur beginnen de elite vrouwen en om 15.10 uur de elite mannen. Bespreek hier in de live chat de cross van vandaag!

Ook in Frankrijk en Tsjechië wordt nog gecrost vandaag. Ook is er baanwielrennen op hoog niveau. De slotmanche van de Track Champions League in Londen gaat om 19.30 uur (Nederlands-Belgische tijd) van start. Het programma is even voor middernacht ten einde.

